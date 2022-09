El canceller Scholz, en una compareixença recent. Foto: Europa Press

El canceller alemany, Olaf Scholz , ha assegurat aquest 4 de setembre que Rússia no és un "proveïdor d'energia fiable" després que el Govern hagi acordat un nou paquet d'ajuda de més de 65.000 milions d'euros per pal·liar la crisi energètica.



En aquest sentit, el canceller alemany ha ressaltat que “la Rússia de Putin no compleix amb el contracte” de subministrament des de fa temps. "El detonant d'aquesta situació tan difícil és la invasió de Rússia a Ucraïna", ha dit, afegint que, malgrat tot, podran superar l'hivern. "Es tracta de conduir el nostre país amb seguretat a través d'aquesta crisi", ha explicat Scholz, afegint que, en vista de les preocupacions dels ciutadans per la pujada del preu de la llum, s'estan prenent "de debò" la situació .

Les converses entre el Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), els Verds i el Partit Democràtic Lliure (FDP) han arrencat al matí a Berlín, i han acabat amb un acord de coalició que permetrà alleujar la pressió de les llars alemanyes.

Així, els pensionistes rebran l'1 de desembre un ajut únic per al preu de l'energia de 300 euros, que serà de 200 euros en el cas dels estudiants universitaris. Així mateix, hi haurà un preu reduït per a un consum bàsic d'electricitat determinat. Per al consum addicional per sobre daquest valor, el preu no estarà limitat.

El Govern també preveu introduir un nou abonament reduït per al transport regional a tot el país, amb un preu que rondarà entre els 49 i els 69 euros al mes. El finançament d'aquest subsidi ha de ser aprovat pels governs regionals.