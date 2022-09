Urna a Xile @ep

El Servei Electoral de Xile (Servel) ha informat que, segons les dades preliminars, el 'rebuig' al referèndum del projecte d'una nova Constitució s'ha imposat enfront de l''aprovo' amb una àmplia majoria.

Amb el 99.86 per cent de les taules escrutades, el 'rebuig' obté el 61.87 per cent dels vots --gairebé 7.9 milions--, mentre que l''aprovo' aconsegueix el 38.13 per cent de les paperetes --poc més de 4.8 milions--.

Dels vots, el 1.54 per cent ha estat nul, mentre que el 0.59 per cent ha estat vot en blanc.

El Servel ha detallat que en les 16 regions del país s'ha imposat l'opció del 'rebuig', mentre que la de l''aprovo' ha guanyat únicament a l'estranger, resultats que el Servel va incorporar al sistema en un primer moment per la diferència horària.

Després dels resultats, centenars de persones han sortit als carrers per celebrar el 'rebuig' al plebiscit, amb banderes i entonant l'himne nacional.

Posteriorment, aquest diumenge a la nit, s'han registrat enfrontaments entre individus a favor i en contra de la Constitució al centre de Santiago. Segons ha publicat Biobio Chile, s'han notificat barricades en almenys dos punts de la capital.

"La majoria de la ciutadania s'ha manifestat, i malgrat el viu anhel per tenir una nova Constitució, s'ha rebutjat la proposta. Acceptem amb humilitat el resultat i el seu contingut. Com a país mereixem tenir una nova Constitució que contingui el sentir del poble de Xile", ha declarat el president del Partit Liberal de Xile i coordinador de l'Aprovo, Vlado Mirosevic.

El president xilè, Gabriel Boric, en un discurs ha citat els partits polítics per debatre la continuïtat del procés de canvi constitucional, abans d'anunciar un canvi de gabinet.

"Sé que esperen respostes i solucions contundents davant la inseguretat, la violència al sud, el dèficit d'habitatges, l'augment del cost de la vida, la falta de suport a les cures, la reactivació de la nostra economia, les eternes llistes d'espera en salut, la qualitat de l'educació i les baixes pensions", ha explicat Boric.

En aquesta línia, el mandatari ha indicat que els "importants i urgents desafiaments requeriran ràpids ajustos en els equips de Govern, per enfrontar aquest nou període amb renovats bríos".

Entre els partits polítics de Xile, ja siguin d'esquerres o dretes, existeix un consens polític que cal dur a terme una nova Carta Magna que elimini la Constitució de l'exdictador Augusto Pinochet, i que sigui triada per la ciutadania.

El tancament de taules als col·legis electorals de Xile es va produir a les 18.00 hores (mitjanit en l'hora peninsular espanyola), moment en el qual va començar el recompte oficial de vots.

Més de 15 milions de xilens han estat cridats a participar en aquest procés en el qual el vot és obligatori per primera vegada en 13 anys, inclosos els xilens residents a l'estranger. Per això, la participació en aquest plebiscit es considera històrica.

Els votants han respost aquesta pregunta: "Aprova vostè el text de Nova Constitució proposat per la Convenció Constitucional?".

Segons el text suggerit, l'Estat de Xile passaria a ser considerat com a "plurinacional", es contempla el dret de les poblacions indígenes a opinar sobre assumptes que els afectin i es posen per escrit drets sobre l'avortament --sense nomenar-ho expressament-- o en matèria d'habitatge.

Les reformes s'estendrien també a algunes de la principals institucions, amb un canvi estructural en el sistema judicial i la desaparició del Senat, reconvertit en una Cambra de Representants en cas que triomfés l''aprovo'.