Zahra Sedighi-Hamedani

La República Islàmica de l'Iran ha condemnat mort dos activistes LGBT per càrrecs de "corrupció a la terra a través de la promoció de l'homosexualitat", segons asseguren diversos mitjans iranians.

L'Organització Hengaw per als Drets Humans va denunciar aquest diumenge que el Tribunal Revolucionari de la ciutat d'Orumiyeh (Urmia), a la província d'Azarbaidjan Occidental, va emetre el veredicte contra Zahra Sedighi-Hamedani (31), coneguda com Sareh, i Elham Choubdar ( 24). Una altra dona, Soheila Ashrafi (52), va estar involucrada en el cas conjunt, però encara no se n'ha emès el veredicte.

Al juliol, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que Sedighi-Hamadani havia estat acusada de nous càrrecs de "trànsit de dones iranians" a Erbil, al Kurdistan iraquià. Primer va ser arrestada per càrrecs relacionats amb una aparició en un documental de la BBC sobre els drets dels homosexuals al Kurdistan iraquià. Finalment, va tornar a ser detinguda quan intentava creuar la frontera i demanar asil a Turquia el 27 d'octubre del 2021.

Va estar reclosa en règim d'aïllament durant 53 dies, durant els quals la Guàrdia Revolucionària la va sotmetre a intensos interrogatoris , li va clavar insults contra la seva identitat i aparença i va amenaçar d'executar-la i treure-li la custòdia dels seus fills.

El 16 de gener, Sareh va ser acusada de “difondre la corrupció a la terra”, fins i tot a través de “promoure l'homosexualitat” , “comunicar-se amb canals de mitjans antirepública islàmica” i “promoure el cristianisme”. El grup de drets Amnistia Internacional va apel·lar al president del Tribunal Suprem de l'Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei , el 25 de gener, demanant-ne l'alliberament, però el règim ha fet cas omís a la petició i, finalment, l'ha condemnat a mort.