Liz Truss. Foto: Europa Press

Liz Truss es convertirà en la propera ministra del Regne Unit . Així s?ha anunciat des de Westminster fa pocs minuts.

La política del partit conservador britànic substituirà Boris Johnson , que al juliol va anunciar la seva dimissió a causa de l'escàndol per les festes durant la pandèmia .

Fins ara, Truss ha exercit com a Secretària d'Estat de Relacions Internacionals per al Govern de Johnson, i la seva cartera ha guanyat gran protagonisme en els darrers mesos per la guerra entre Rússia i Ucraïna.

El principal rival de Truss per arribar a dirigir el Regne Unit ha estat Rishi Sunak , ministre d'Hisenda, també durant l'administració de Johnson.

Truss ha imposat sobre el seu rival, l'exministre d'Economia, amb més de 81.000 vots dels afiliats tories , davant dels més de 60.000 que han donat suport al polític d'ascendència índia.

TERCERA DONA A OCUPAR EL CÀRREC

La política nascuda a Oxford es converteix, així, en la tercera dona en la història del Regne Unit a ocupar el càrrec de premier.

La primera va ser Margaret Thatcher . La Dama de ferro va ser la primera ministra del país entre el 4 de maig del 1979 i el 28 de novembre del 1990. Com a cap de govern, la seva arribada al poder va suposar una completa transformació del Regne Unit, amb la seva política de privatització d'empreses estatals.

Molt més recent, entre el 13 de juliol de 2016 i 24 de juliol de 2019, va ser el govern de Theresa May. Va succeir en el càrrec David Cameron i va ocupar el número 10 de Downing Street fins a l'arribada de Boris Johnson.