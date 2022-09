Foto: Europa Press



Els agents de l'FBI que van registrar la mansió de Mar-a-Llac de l'expresident nord-americà Donald Trump han trobat un document que detalla les defenses militars d'un govern estranger, incloses les seves capacitats nuclears, ha informat The Washington Post .

El document que conté la informació nuclear es va trobar durant la recerca que els agents federals van fer el 8 d'agost a la residència a Florida de Trump i que va ser autoritzada per una declaració jurada de l'FBI. El diari de la capital nord-americana havia informat a l'agost que l'FBI estava buscant en part documents que continguessin informació nuclear, cosa que Trump després va qualificar com un "engany".

Alguns dels documents incautats detallen operacions qualificades com a ultrasecretes i que estan tan estretament protegides que molts alts funcionaris de seguretat nacional no en saben res.

Només el president, alguns membres del seu Gabinet o un funcionari proper podrien autoritzar altres funcionaris governamentals a conèixer detalls d'aquests programes d'accés especial, segons persones familiaritzades amb la recerca. Aquests registres es guarden amb clau, gairebé sempre en una instal·lació d'informació compartimentada segura, amb un oficial de control designat per vigilar amb cura la seva ubicació, segons The Washington Post.

L' FBI tenia sospites que l'expresident Trump havia comès delictes contemplats a la Llei d'Espionatge i altres normes, per la qual cosa va obtenir l'ordre d'inspecció de la mansió de Florida i hi va irrompre el 8 d'agost passat, quan se'n van endur 33 caixes amb més de 100 arxius classificats.

Trump ha assegurat que es tracta d'una investigació amb motius polítics i que alguns dels documents confiscats estan protegits pel privilegi de la relació advocat-client i el privilegi executiu en qualitat de president.

Tot i això, el Departament de Justícia considera que es tracta de documentació classificada com a secreta que no hauria d'estar en un domicili particular una vegada finalitzat el mandat presidencial. A més, considera que el nomenament d'un supervisor paralitzaria la investigació.