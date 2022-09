Logo de Netflix, Europapress

Els països que integren el Consell de Seguretat dels Estats Àrabs del Golf (CCG) han reclamat a Netflix que retiri el contingut que "viola els valors i principis islàmics" i ha ressaltat que la plataforma emet material que viola els controls que imposen aquests països.

Un comitè especial de l'organisme indica en un comunicat que "recentment ha observat que la plataforma emet material audiovisual i contingut que viola els controls de contingut als països del CCG --Aràbia Saudita, Bahrain, Emirats Àrabs Units (EAU), Kuwait, Oman i Qatar--".

Així, ha incidit que aquest contingut, no especificat, "viola els valors i principis islàmics i socials" i que "ha contactat amb la plataforma perquè l'elimini, també algun adreçat a nens, i perquè se cenyeixi a les lleis", segons ha recollit el diari saudita 'Arab News'.

El comitè ha manifestat que les autoritats locals comprovaran si Netflix compleix amb aquestes ordres i ha advertit que s'adoptaran mesures legals contra la plataforma "en cas que aquest contingut continuï estant disponible".

Si bé l'organisme no ha especificat a quins continguts es refereix, la cadena estatal saudita Al Ajbariya ha emès talls de vídeo modificats perquè no es visualitzi 'Jurassic World: Campo Cretácico' en què dues adolescents es confessen i es fan un petó, tal com ha recollit la BBC.

Al Ajbariya ha inclòs talls de la pel·lícula francesa 'Guapis' i una captura en la qual acusa Netflix de "fer una cobertura cinemàtica de missatges immorals que amenacen el creixement sa dels nens" i ha acusat la plataforma de "promoure l'homosexualitat".

El comunicat s'ha publicat després que les sales de cinema de l'Aràbia Saudita van retirar de la cartellera la pel·lícula 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' i que Disney va rebutjar la petició de les autoritats saudites de retallar el que descrivien com "referències LGBTQ". A més a més, el film d'animació 'Lightyear' es va prohibir al juny al país i als EAU per un petó entre dues persones del mateix sexe.