Papa Francesc

El Papa ha demanat que s'aturi la " gran guerra mundial " que viu el món després de recordar, com cada dimecres que presideix l'audiència general, el patiment de "l'estimada població ucraïnesa".

"Avui estem vivint una guerra mundial, ¡aturem-nos, per favor! --ha exclamat el Pontífex des del faristol ubicat a la Plaça de Sant Pere--. No m'oblido de la turmentada Ucraïna. Allà hi ha banderes".

Francisco ha desitjat que "enfront de tots els escenaris de guerra", cada persona sigui constructora "de pau" i ha instat a difondre al món "pensaments i projectes de concòrdia i reconciliació".

A més, a les salutacions del final de l'audiència general, ha enviat un missatge als nuvis i els ha demanat tenir "la valentia de passar de l'enamorament a l'amor madur" i, per tant, a una relació "exigent que en lloc d'emprenyar la vida fortifique l'amor perquè sigui durador davant de les proves del temps". El Papa ho ha considerat un "núviament alegre i radical".

De la mateixa manera, ha assegurat la proximitat i la pregària a totes les mares que en aquest moment tenen un fill que pateix per qualsevol motiu com la malaltia, una situació de marginació, o la presó. "Que la Verge els consoli de totes les preocupacions", ha demanat.

El Pontífex ha continuat aquest dimecres el seu nou cicle de catequesi sobre el tema del discerniment i ha fet referència a un testimoniatge concret per reflexionar sobre el discerniment, el de Sant Ignasi de Loiola, amb un episodi decisiu de la seva vida.

Així, s'ha referit al moment en què sant espanyol és a casa convalescent, després d'haver estat ferit en batalla en una cama i per alliberar-se de l'avorriment demana llegir alguna cosa. Després de llegir les vides de sants, "comença a descobrir un altre món, un món que el conquereix i sembla competir amb el dels cavallers. "Es queda fascinat per les figures de San Francisco i de Santo Domingo i sent el desig d'imitar-los", ha subratllat.

Finalment, ha recalcat que Déu treballa a través dels esdeveniments no programables i també en els contratemps . "El discerniment és l'ajuda per reconèixer els senyals amb què el Senyor es fa trobar en les situacions imprevistes, fins i tot desagradables, com va ser per a Ignasi la ferida a la cama. D'aquestes pot néixer una trobada que canvia la vida, per sempre" , ha conclòs.