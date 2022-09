Vladimir Putin, president de Rússia / @EP

El president rus, Vladímir Putin , ha dit aquest dimecres que Moscou "està llest" per obrir el gasoducte Nord Stream 2 després del tancament indefinit del Nord Stream 1 a causa, segons la versió russa, de problemes de fuites d'oli.

Durant la seva assistència al Fòrum Econòmic de l'Est, el mandatari rus ha afirmat que la posada en marxa del Nord Stream 2, una de les vies per augmentar els subministraments de gas a Europa, depèn de “les tecnologies apropiades”, mecanismes que Moscou assegura que ja ha desenvolupat, segons ha recollit l?agència de notícies TASS.



Així mateix, ha posat èmfasi que només cal "pressionar un botó" per obrir aquest gasoducte. Putin també ha explicat que la firma alemanya Siemens "no respon a les peticions de Gazprom" en el marc de la disputa dels darrers mesos per la turbina avariada.



Cal recordar que el gegant rus va anunciar el tancament de manera indefinida del gasoducte Nord Stream 1 després que es detectés, segons la versió russa, una fuita d'oli durant les tasques de manteniment de l'única turbina que seguia activa.



A causa de la disputa entre la firma alemanya Siemens, fabricant de la turbina suposadament danyada al gasoducte, i la gasista russa Gazprom, alguns polítics alemanys, com el vicepresident del Parlament, Wolfgang Kubicki, van optar per demanar a Rússia que obri el Nord Stream 2 davant dels talls del Nord Stream 1, ara tancada de manera indefinida.



Tot i això, la coalició del Govern alemany que conformen el Partit Socialdemòcrata (SPD), el Partit Democràtic Lliure (PDL) i els Verds es van distanciar d'aquestes peticions. Fins i tot el ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dimitro Kuleba, va demanar a Alemanya que no es converteixi en un "addicte" al gas rus.



"ELS ACORDS SÓN ESTABLES"



D'altra banda, Putin ha subratllat que Rússia no té problemes per "vendre els seus recursos energètics al món", atesa la seva "excel·lent" relació amb la Xina , mentre que, per contra, el mercat europeu ha canviat "molt ràpidament" i ha deixat de ser “premium”.



"La demanda (de recursos energètics) és tan gran als mercats mundials que no tenim problemes amb la implementació", ha comentat el mandatari rus, afegint que "els acords" de Rússia amb els diferents països són "estables".



En aquest sentit, ha subratllat que el gasoducte Power of Sibèria, que funciona gràcies a l'acord de Moscou amb la Corporació Nacional de Petrolis de la Xina (CNPC), “està treballant a ple rendiment”. Putin ha avançat, a més, que s'han acordat "tots els paràmetres principals" amb Pequín per ampliar el gasoducte cap a països com Mongòlia .



Rússia ven a la Xina el gas dels jaciments de l'est de Sibèria, que no estan connectats als seus gasoductes amb destinació a l'oest, encara que Gazprom treballa en la construcció d'un interconnector que en el futur podria permetre redirigir el gas dels seus veïns europeus cap a nous clients a Àsia.