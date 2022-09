Un vehicle de la policia canadenca. Foto: MSVG

La Policia del Canadà ha arrestat el principal sospitós de l'apunyalament múltiple del cap de setmana passat en diverses localitzacions de la província de Saskatchewan i que es va saldar amb deu persones mortes i 18 ferides. Tot i això, Myles Sanderson , de 30 anys, ha mort poc després de la seva detenció a causa de ferides que s'hauria autoinfligit, segons ha informat CBC News.

El principal sospitós del recent atac amb arma blanca a Saskatchewan va ser detingut dimecres a la tarda 7 d'agost i posat sota custòdia policial a prop de la ciutat de Rosthern, 130 quilòmetres al sud-oest de la comunitat de James Smith Cree Nation, un dels llocs on va tenir lloc l'atac.

La policia va emetre un avís, cap a les 3 de la tarda (hora local) per la presència d?una persona armada amb un ganivet que viatjava en un vehicle blanc robat. Mitja hora més tard, les forces de seguretat han arribat al vehicle i han detingut i posat sota custòdia Sanderson, que portava a buscar i captura des de diumenge passat, quan amb el seu germà ( trobat mort diumenge ) Damien, van atacar desenes de persones a diversos punts del centre del Canadà, segons The Globe and Mail . Fins ara es desconeix si Myles es va ferir a si mateix durant la persecució i detenció o poc abans.