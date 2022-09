Bbcpresentadora

"Això va ser incorrecte, no hi ha hagut cap anunci, i per això vaig eliminar el tweet. Em disculpo".

La seva disculpa es va relacionar amb el seu tuit a les 15:07 on va escriure: ÚLTIMA HORA: La reina Isabel II ha mort als 96 anys. El Palau de Buckingham ha anunciat.

Els membres principals de la família reial van aterrar a l'aeroport d'Aberdeen per córrer fins al llit de la reina al castell de Balmoral després d'un anunci poc comú que la reina està sota supervisió mèdica per part de metges preocupats per la salut. La dona de 96 anys es va retirar d'un Consell Privat virtual dimecres, un dia després de nomenar Liz Truss com a primera ministra a casa seva a les Terres Altes d'Escòcia.