Carles III, el nou rei del Regne Unit, ha emès un comunicat en què ha assegurat que plora la mort d'"una sobirana estimada i una mare molt estimada", després de la mort de la reina Isabel II a l'edat de 96 anys. "Sé que la seva mort serà molt sentida al país, als territoris i la Commonwealth, i per infinitat de gent a tot el món", ha assenyalat el nou monarca en un comunicat.

Liz Truss en el discurs institucional com a primera ministra britànica, ha mostrat el seu condol per la mort de la reina Isabel II i ha apuntat a l'inici d'"una nova era" amb l'arribada del seu fill, l'ara rei Carles III, al tron.

El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha traslladat també la seva tristesa més profunda per la mort de la reina Isabel II. El portuguès ha assegurat que la monarca va ser "àmpliament admirada per la seva gentilesa, dignitat i dedicació" a tot el món. "Estic profundament entristit per la mort de la seva majestat Isabel II, reina del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord", ha escrit el cap de les Nacions Unides en un comunicat.

Els Reis d'Espanya han mostrat els seus condols en un telegrama per la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra, que va morir dijous als 96 anys, destacant que la monarca va ser "un exemple per a tots"



El president d'Espanya, Pedro Sánchez, ha reaccionat a Twitter a la mort de la reina Isabel II. Sánchez ha donat el condol a la família reial, el govern britànic i la ciutadania del Regne Unit: "Els meus condols a tota la família reial, al govern ia la ciutadania del Regne Unit i la Commonwealth per la mort de la reina Isabel II. Una figura de rellevància mundial, testimoni i autora de la història britànica i europea", ha escrit el president al seu compte oficial.

La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha assegurat que la mort de la reina Isabel II representa "un moment extremadament trist per al Regne Unit, la Commonwealth i el món. La seva vida va ser d'una dedicació i servei extraordinaris. En nom de la gent d'Escòcia, transmeto els meus més profunds condols al Rei ia la família reial", ha assenyalat la dirigent del partit Nacionalista Escocès en un missatge publicat al seu compte de Twitter.

El president de França, Emmannuel Macron , ha lamentat públicament la mort de la reina Isabel II. El cap de l'executiu gal ha assegurat que recordarà la monarca com “una amiga de França” i una sobirana “de bon cor que ha marcat per sempre el seu país i un segle”. En un tuit en anglès i francès acompanyat d'una foto de la Isabel II, Macron ha assenyalat que la reina "ha encarnat la continuïtat i la unitat de la nació britànica durant més de 70 anys de regnat".



La Casa Blanca ha fet arribar oficialment els seus condols al Regne Unit ia la família reial britànica per la mort d'Isabel II. La institució nord-americana ha posat èmfasi que el Regne Unit és un dels seus principals aliats i que sota el seu regnat la relació bilateral ha estat més forta "que mai". "Els nostres pensaments estan amb els membres de la família reial", ha expressat la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una compareixença davant de la premsa.

George W. Bush, l'expresident dels Estats Units, ha dit que ell i la seva esposa Laura “van tenir l'honor d'haver conegut Sa Majestat la Reina Isabel II”. En un comunicat ha afegit: “Ella era una dona de gran intel·lecte, encant i enginy.“Passar temps al Palau de Buckingham i prendre el te amb Sa Majestat, i els seus Corgis, és un dels nostres millors records de la presidència. La reina Isabel va conduir hàbilment Anglaterra a través de moments foscos amb la confiança en el seu poble i la seva visió d'un demà més brillant. El nostre món es va beneficiar de la seva determinació constant i estem agraïts per les seves dècades de servei com a sobirana. Els nord-americans en particular aprecien la seva forta i ferma amistat. La Laura i jo ens unim als nostres conciutadans per enviar les nostres més sentides condols a la família reial i al poble britànic”.

Barack Obama, l'expresident dels EUA, ha afirmat alhora, “Michelle i jo vam tenir la sort d'arribar a conèixer Sa Majestat, i ella va significar molt per a nosaltres. Quan tot just començàvem a navegar la vida com a presidenta i primera dama, ella ens va donar la benvinguda a l'escenari mundial amb els braços oberts i una generositat extraordinària. Una vegada i una altra, ens va impressionar la seva calidesa, la manera com tranquil·litzava la gent i com aportava el seu considerable humor i encant als moments de gran pompa i circumstància. Igual que molts, Michelle i jo estem agraïts d'haver estat testimonis del lideratge dedicat de Sa Majestat , i estem sorpresos pel seu llegat de servei públic digne i incansable. Els nostres pensaments estan amb la família i el poble del Regne Unit en aquest moment difícil”.

Sir Ed Davey, líder dels Liberals Demòcrates al Regne Unit, ha dit “Tots lamentem profundament la profunda pèrdua d'una gran monarca, que va servir al nostre país tan fidelment tota la seva vida i que va ser estimada a tot el món. Per a moltes persones, incloent-m'hi, la Reina va ser una marca fixa en les nostres vides. A mesura que el món canviava al nostre voltant i els polítics anaven i venien, la Reina era la constant de la nostra nació”.

Sir Keir Starmer, líder del Partit Laborista, ha dit: “Avui lamentem la mort d'una sobirana notable. És una pèrdua profunda i privada per a la família reial i tots els nostres pensaments estan amb ells en aquest moment. La nació comparteix el dolor. Sempre atresorarem la vida de servei i devoció de la reina Isabel II a la nostra nació i la Commonwealth; el nostre monarca més gran i amb més anys de servei. A mesura que la Gran Bretanya canviava ràpidament al seu voltant, aquesta dedicació es va convertir en el punt fix del nostre món canviant. Aleshores, a mesura que la nostra gran era isabelina arriba al final, honrarem la memòria de la difunta Reina mantenint vius els valors del servei públic que ella va encarnar. Durant 70 anys, la reina Isabel II es va mantenir al capdavant del nostre país. Però, en esperit, ella va estar entre nosaltres”.



El primer ministre belga, Alexander De Croo, ha rendit el següent homenatge: “Bèlgica envia els seus condols a la Família Reial Britànica i al poble britànic. Que Sa Altesa Reial la Reina Isabel II descansi en pau. Durant més de 70 anys, va ser un far d'estabilitat i de dignitat per al poble britànic”.

Josep Borrell ha destacat destaca d'Isabel II la seva contribució "per construir pau i reconciliació". L'Alt Representant de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha expressat el condol per la mort aquest dijous de la reina Isabel II d'Anglaterra amb una declaració en què assegura que la seva pèrdua "se sentirà al món sencer" i aplaudeix la seva contribució a la pau.

Ayuso exalça la figura d'Isabel II, una dona "icònica" i un "símbol de continuïtat i estabilitat"



La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha exalçat la reina Isabel II d'Anglaterra com una dona "icònica" i un "símbol de continuïtat i estabilitat", després de la seva mort aquest dijous a la tarda als 96 anys de edat i després de més de 70 anys de regnat. "Mor Isabel II, dona icònica del S. XX, que va saber reinventar-se al XXI, alhora que li imprimia el segell personal", ha traslladat la presidenta a través de les xarxes socials.

El primer ministre gal·lès, Mark Drakeford , va tuitejar que estava "increïblement trist en assabentar-se de la mort de Sa Altesa Reial la Reina Isabel II". Va afegir: “Com la nostra monarca regnant més llarga, ella va defensar fermament els valors i tradicions de la Monarquia Britànica . “En nom del poble de Gal·les, ofereixo el nostre més sentit condol a la família de Sa Majestat durant aquest trist moment”.