El rei Felip VI. Foto: Europa Press



El Govern espanyol , juntament amb la Casa Reial, decidiran "la millor representació" d'Espanya per al funeral de la reina Isabel II, que va morir dijous als 96 anys, segons ha indicat el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya .

Albares ha subratllat que encara no es coneixen els detalls de com serà el funeral de manera que "no convé especular". Així, ha recordat que conforme al protocol que hi ha al Regne Unit, s'espera que el funeral tingui lloc en uns deu dies però cal veure com serà el mateix, si s'opta per "funerals privats" o de caràcter nacional i després s'amplia a mandataris estrangers.

RELACIÓ AMB REGNE UNIT

D'altra banda, Albares s'ha mostrat "segur" que tant el nou monarca Carles III com la nova primera ministra, Liz Truss, que va assumir el càrrec dimarts, "sabran prendre les millors decisions per a aquest moment històric en què es posen al capdavant" dels seus respectius càrrecs. En declaracions a TVE , s'ha mostrat convençut que tots dos mantindran la bona relació que fins ara han mantingut el Regne Unit i Espanya, moguda per l'especial relació entre les dues cases reials però també perquè els dos països han estat socis a la UE durant dècades i continuen sent aliats a l'OTAN.

Pel que fa a Gibraltar, el ministre ha assegurat que Truss, que era ministra d'Exteriors fins dimarts i, per tant, estava al càrrec de les negociacions amb la UE per a l'acord post Brexit sobre el Penyal, comparteix amb el Govern espanyol el desig de crear un "model de relació que creï una zona de prosperitat compartida al Camp de Gibraltar".