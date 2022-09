Foto: Europa Press



El fins ara príncep de Gal·les serà proclamat formalment com Carlos III, rei d'Anglaterra, dissabte que ve 10 després de la mort dijous d'Isabel II als 96 anys, si bé la mort de la seva mare ja li va elevar automàticament al lloc atès que era el primer a la línia successora.

Carles, que aquest divendres 9 donarà el seu primer discurs oficial com a rei, serà proclamat en una cerimònia que tindrà lloc al Palau de Saint James de Londres davant d'un organisme cerimonial conegut com el Consell d'Accés, segons ha recollit la BBC .

Durant la mateixa, la mort d'Isabel II serà anunciada, i després es llegirà una proclamació tradicional. Després, Carles III participarà en una segona reunió en què farà una declaració i jurarà preservar l'Església d'Escòcia, i després serà proclamat rei.

La reunió del Consell d'Accés se sol celebrar 24 hores després de la mort d'un sobirà, si bé en aquesta ocasió tindrà lloc després perquè la mort d'Isabel II no va ser anunciada fins dijous a la tarda, per la qual cosa no hi havia marge per fixar els plans de divendres.

L'organisme compta actualment com a més de 700 integrants, si bé només seran convocats al voltant de 200, tal com ha informat The Mirror . El Consell d'Accés està dividit en dues parts i presidit per un president, càrrec per al qual ha estat nomenada Penny Mordaunt, presidenta de la Cambra dels Comuns.