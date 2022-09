Carles III i Camil·la / @EP

Carles III ha donat el seu primer discurs com a rei del Regne Unit després de la mort d'Isabel II dijous passat 8 de setembre. En el seu discurs, d'aproximadament 10 minuts, ha ressaltat la figura de la seva mare, qui, segons ell,"ha estat una inspiració i un exemple per a mi i per a tot el país".



El rei Carles III ha destacat que la seva mare, Isabel II, va tenir "una vida ben viscuda" i, amb "dolor" per la pèrdua i "gratitud" per la dedicació de la seva mare durant set dècades de regnat, ha renovat el compromís per a tota la vida que ella va assumir en ascendir al tron.

Carles III ha emfatitzat que el món ha canviat en 70 anys, des dels anys de postguerra fins a l'actualitat, però ha advocat per mantenir constants els valors i ha apuntat que "els deures de la monarquia també continuen", ara amb ell al capdavant.

El nou rei ha assumit que té un càrrec vitalici --"durant el temps que Déu em mantingui amb vida"-- i pel qual la seva vida canviarà radicalment. Ha tingut paraules d'afecte a la seva "benvolguda" esposa, la reina consort Camila, i li ha agraït la lleialtat: "Sé que estarà a l'altura de les noves exigències".



També ha al·ludit al seu fill gran, el príncep Guillem, primer en la línia de successió al tro, i ha confirmat formalment el traspàs del ducat de Cornualla. L'hereu serà també príncep de Gal·les, tal com ha decretat el seu pare en aquest discurs.

En el seu missatge, Carles III ha al·ludit igualment a l'esposa de Guillermo, Catalina, i ha subratllat el seu "amor" pel seu fill petit, Enrique, i per la seva dona, Meghan Markle.