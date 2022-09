Liz Truss @ep

Liz Truss va reemplaçar Boris Johnson com a primer ministre del Regne Unit , amb una safata d'entrada que la pot deixar preguntant per què volia el lloc en primer lloc.

Des de la pitjor crisi del cost de vida en una generació fins als serveis públics que simplement no funcionen, Truss haurà de tapar forats importants amb una economia alentida i la promesa de no introduir nous impostos.



I ho haurà de fer mentre lidera un Partit Conservador que està amargament dividit i lluny de garantir que doni suport a la seva visió de país. Tot això, comptant amb el dur cop que ha significat la mort de la Reina Isabel II després de més de 70 anys en el poder.

Cost de la vida



La inflació va superar el 10% al juliol per primer cop en 40 anys. Va ser impulsat per l'augment del cost de l'energia i els aliments. Les factures d'energia mitjana de les llars ja han augmentat un 54% aquest any i es preveu que encara augmentin més.



Aquesta és una mala notícia no només per a les llars, sinó també per a les empreses que el govern va haver de rescatar durant la pandèmia, moltes de les quals simplement no podran pagar les factures i es veuran obligades a tancar sense suport.

Una economia empobrida



Per agreujar els problemes de Truss hi ha el fet que el Regne Unit va camí d'una recessió per a finals d'any, segons el Banc d'Anglaterra. El PIB va caure un 0,1% el segon trimestre d'aquest any i els analistes creuen que el tercer trimestre portarà el país a una recessió tècnica.



I dilluns, com a senyal dels seriosos desafiaments que s'acosten, la lliura esterlina va caure un 0,3 % al nivell més baix davant el dòlar nord-americà des del 1985, abans de recuperar-se lleument.

Els serveis públics s'ensorren



Moltes coses al Regne Unit simplement semblen estar fallant en aquest moment . Els temps despera per rebre atenció mèdica són els més llargs de la història recent. Això és degut en part al fet que la pandèmia posa el Servei Nacional de Salut sota una pressió més gran, però també es deu a l'escassetat de personal i el finançament insuficient, diu l'Associació Mèdica Britànica.



Hi ha problemes similars de dotació de personal i finançament a l'assistència social, les escoles, les universitats i el govern local.

Vagues



Durant aquest any, els treballadors del transport, els periodistes, els advocats, els abocadors i els treballadors de correus s'han declarat en vaga. En molts dels casos, els caps sindicals han culpat el govern per no complir les seves demandes i trencar l'estancament.



Aquestes vagues tindran un efecte col·lateral obvi per a la productivitat i el creixement econòmic, cosa que Truss ha promès millorar en el seu pla econòmic.

Mals de cap internacionals



Per descomptat, Truss també assumirà el càrrec enmig d'una situació global complicada. Ucraïna encara està sota la invasió russa, la Xina encara amenaça Taiwan. I després hi ha l'embolic del Brexit, que continua causant grans problemes tant a la Gran Bretanya com a l'estranger.



Truss, que continua sent ministra de Relacions Exteriors fins que comenci el seu nou treball, coneix bé aquests problemes , però pot descobrir que ser primer ministre requereix més diplomàcia de la que ha mostrat sovint en el seu lloc actual, on ha adoptat una línia dura amb Europa i una posició agressiva. tant a Rússia com a la Xina.

Els seus propis diputats



Podria dir-se que el perill més gran per a Truss prové dels seus propis parlamentaris conservadors , que ara estan força entrenats en el regicidi. Truss no ha esbossat com planeja abordar cap dels problemes anteriors i els seus col·legues parlamentaris no estan segurs que tingui les respostes.



En privat, alguns diuen que fins i tot es podria veure obligada a deixar el càrrec abans de les pròximes eleccions, cosa que significaria que el Partit Conservador tindria cinc líders des que va assumir el càrrec el 2010.



Truss va quedar en segon lloc darrere del seu rival Rishi Sunak quan els parlamentaris conservadors van arribar a l'última ronda de votació abans de presentar els dos candidats finals del partit. Molts parlamentaris creuen que simplement no està a l'alçada de la feina i que la seva agressiva campanya ha alienat fins i tot alguns dels conservadors més lleials.



Si no aconsegueix impressionar-los en les properes setmanes, Truss podria trobar suport per als seus plans al parlament, i si els darrers cinc anys ens han ensenyat alguna cosa, és que això pot ser el petó de la mort per a un primer ministre en funcions.