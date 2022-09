Arxiu - L'ambaixador britànic a Espanya, Hugh Elliott. - Cézaro De Luca - Europa Press - Arxiu

L'ambaixador del Regne Unit a Espanya , Hugh Elliott, ha agraït aquest divendres al poble espanyol els "moltíssims missatges" d'"enorme afecte i afecte" en record a la reina Isabel II d'Anglaterra que reflecteixen, segons ell, la "vida de una persona extraordinària” que s'ha dedicat de manera “exemplar” al servei públic.

Elliott ha realitzat aquestes declaracions a les portes de la seva residència oficial a Madrid després de rebre els condols dels Reis i del president del Govern, Pedro Sánchez , a qui els ha agraït que manifestessin la "proximitat, l'estima i l'admiració" per la monarca, morta aquest dijous als 96 anys.

" Agraïm aquest afecte que reflecteix la proximitat entre els nostres pobles ", ha assenyalat l'ambaixador, que ha assegurat després que amb la proclamació del rei Carles III "s'obre una nova etapa" però "a la vegada es posa de manifest la solidaritat, la continuïtat, l'estabilitat i la fortalesa de la institució de la monarquia" que "és tan important i estimada", no només per la societat britànica, sinó que, segons la seva opinió, és també "una admiració compartida al món sencer".

Els Reis i el cap de l'Executiu han traslladat personalment aquest divendres a la tarda a l'ambaixador del Regne Unit a Espanya els seus condols per la mort de la reina Isabel II d'Anglaterra.

Tant Don Felipe com Doña Letizia han signat al llibre de condol després d'anar presencialment, cap a les 20.00 hores , a la residència oficial de l'ambaixador britànic per donar el condol per la mort de la monarca. Han destacat que la monarca ha estat un "exemple de dignitat, serenitat i dedicació" i que serà "sempre una gran font d'inspiració per a tothom".

En aquest context, els Reis han mostrat per escrit el seu "enorme respecte i admiració" per la figura d'Isabel II, així com una "profunda tristesa" per la mort de la Reina.

"El seu exemple de dignitat, serenitat i dedicació incansable al servei del Regne Unit i del seu poble serà sempre una gran font d'inspiració per a tothom", han escrit, per després donar el condol "amb fraternal afecte a Carles III ia la Reina Consorte, a la família reial, al govern i al poble britànic".