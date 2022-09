Turons del desert de Judea @ep

Una turista espanyola ha perdut la vida aquest divendres al desert de Judea, a Cisjordània , després de caure des d'una altura de deu metres.



L'incident ha tingut lloc als voltants del monestir de Mar Saba, un monestir ortodox grec situat entre la ciutat de Betlem i el mar Mort, segons ha informat 'The Jerusalem Post'.



La Policia d'Israel ha acudit al lloc dels fets després d'haver rebut un avís, tot i que no

pogut fer res per salvar la dona. Les autoritats locals s'han posat al comandament de la

investigació per aclarir els fets.