El príncep Harry amb Meghan Markle @ep

Segons publiquen diversos mitjans britànics, Carles III va dir al Príncep Harry que "Meghan no seria benvinguda" a Balmoral quan la família es va reunir per estar amb la Reina en les últimes hores.

Harry va ser el darrer a arribar al castell de Balmoral dijous i el primer a partir divendres.

En temps més feliços, Harry i la seva àvia van gaudir d'una relació propera i lúdica, albirada pel públic en general el 2016 quan van aparèixer junts en un vídeo còmic, reaccionant una burla de Barack i Michelle Obama abans dels Jocs Invictus, una competició per a veterans discapacitats que Harry ha promogut.

Però va ser pura coincidència que Harry estigués al Regne Unit quan la reina Isabel va morir, i abans de la seva mort no s'havien anunciat plans perquè ell veiés la seva família durant la seva visita des dels Estats Units, on viu amb la seva família.

Es creu que Harry estava a Frogmore Cottage quan va rebre la trucada de Charles per anar a Balmoral amb la Reina morint, però se li va demanar que no anés amb Meghan. “Charles va dir a Harry que no era correcte ni apropiat que Meghan estigués a Balmoral en un moment tan profundament trist”, va dir una font la família reial a The Sun.

“Se li va assenyalar que Kate no hi aniria i que els números realment haurien de limitar-se a la família més propera. Carlos va deixar molt, molt clar que Meghan no seria benvinguda”. A més, a Harry no se li va permetre pujar a un avió de la RAF que va portar William, Edward i Andrew a Balmoral.

Aproximadament dijous a les 2 pm, Harry i Meghan van anunciar que volarien junts a Escòcia, però després de consultar amb la resta de la família, Harry va accedir a anar sol.