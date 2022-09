Carles III durant la seva proclamació com a monarca al Palau de Saint James

Charles Philip Arthur Georg i, el fins ara Príncep de Gal·les , ha estat investit oficialment monarca del Regne Unit al Palau de Saint James, a Londres. Regnarà sota el nom de Carlos III .

Els encarregats de proclamar el nou rei han estat els membres del Consell d'Adhesió, entre els quals hi havia el seu fill Harry o la ja reina consort, Camil·la Parker Bowls , que a partir d'ara serà Camil·la del Regne Unit.

Camila d'Anglaterra signant la proclamació

A la cerimònia també hi han assistit la primera ministra britànica, Liz Truss, i els anteriors caps de Govern del Regne, com Boris Johnson o Theresa May .

Carles III ha comparegut a continuació per realitzar els juraments reals que el permetin optar a la corona.

La líder de la cambra dels comuns Penny Mordaunt, que presideix l'esdeveniment, ha enumerat els propers passos per a la Proclamació, que inclouen ordenar que la Proclamació es llegeixi a Londres, Edimburg, Cardiff i Belfast i començar les salves d'armes a Hyde Park i la Torre de Londres.

El procés es trasllada ara al Saló del Tron, on el consell saludarà el nou Rei.