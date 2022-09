El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski @ep

El Ministeri de Defensa rus ha informat aquest dissabte del "redesplegament" de les tropes que estaven fins ara a les localitats de Balekleya i d' Izium davant del que des de Kíev asseguren que es tracta d'un contraatac.



El portaveu oficial del Ministeri, el tinent general Igor Konashenkov, ha explicat que és una iniciativa per reforçar la regió de Donetsk, segons recull l'agència de notícies russa TASS.



" S'ha pres la decisió de reagrupar les tropes russes destinades a les regions de Balakleya i Izium per millorar les accions en direcció a Donetsk i així assolir els objectius declarats de l'operació militar especial per alliberar el Donbàs ", ha apuntat Konashenkov, citat per TASS.



Aquest trasllat s'hauria fet durant tres dies amb el suport d'accions de distracció. "S'ha propinat una severa derrota a l'enemic utilitzant aviació, míssils i artilleria per evitar qualsevol dany a les tropes russes", ha assegurat Konashenkov.



A més, el Ministeri de Defensa rus ha publicat un vídeo en què es pot veure un comboi militar amb vehicles BTR-82A i artilleria D-20. A les imatges es poden veure els símbols ja coneguts als vehicles amb les lletres Z i V, així com el nou símbol rus, un cercle dins d'un triangle.