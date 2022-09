Flors en homenatge a la Reina a Belfast @ep

Aquest dijous, la notícia de la mort de la reina Isabel II va sacsejar el món sencer i més precisament el Regne Unit, que va sentir la forta commoció per la mort de la seva estimada monarca als 96 anys. Passat el migdia, quan es va conèixer la notícia oficial a través d'una publicació de la Casa Reial al seu compte de twitter van començar a arribar condols de les figures més importants i es va començar a entreveure el que seria el regnat de Carles III.



El fet va tenir diferents lectures, inclosa la futurologia, i Michel de Notre-Dame , millor conegut com a Nostradamus , es va convertir en tendència a les xarxes socials. A les darreres hores es va conèixer una predicció de l'endeví francès que apunta a la mort d'Isabel II i que va ser

debatuda, a principis d'aquest any, en un dels fòrums de teoria de la conspiració més coneguts: Above Top Secretwhich.



Es tracta d'un poema anomenat Century 8 Quatrain 97 , on Nostradamus va afirmar: “ Al final de la guerra, les grans potències canvien. A prop de la costa neixen tres bells nens. Arruïnaran la ciutat quan arribin a la majoria d'edat. Canviaran el regne i ja no el veuran créixer ”.



Al moment de començar a esmicolar l'escrit, els especialistes que es troben al fòrum van començar a lligar caps i van admetre que a la part que es refereix als fills, serien els néts de la fins llavors Reina: el príncep Harry, el príncep Guillem i la princesa Beatriz. Cal assenyalar que no són els únics néts del difunt monarca, ja que són vuit en total: Peter Philips i Zara Tindall; Guillem i Harry; Luisa i Jacobo; Beatriu i Eugènia.



Pel que fa al conflicte bèl·lic que l'adveniment indica sobre “la fi de la guerra”, els foristes van coincidir que es referia a la batalla de Malvines. Tot i això, Europa també segueix experimentant el conflicte entre Rússia i Ucraïna, per la qual cosa podria referir-se a això. Finalment, a la frase que apunta a la costa, els analistes van arribar a un acord que podria referir-se al riu Tàmesi, ubicat a Londres, o al mar que envolta el Regne Unit.



Amb alguns indicis que poden resultar eloqüents per als que s'endinsen al terreny teòrics de la conspiració especialistes en el tema s'aferren a la idea que la monarquia britànica podria decaure després de la mort de la reina Isabel i reforcen aquesta hipòtesi amb l'argument que el rei Carles no trigarà a arribar. va accedir al tron per la seva avançada edat (73) i Guillermo, el segon a la línia de successió, tindria en ment reconvertir el país en una república.