Volodimir Zelenski @ep

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest dissabte que l'Exèrcit ucraïnès ha recuperat en els deu primers dies de setembre al voltant de 2.000 quilòmetres quadrats de territori que es trobava sota l'ocupació de les tropes russes.

"Continua el moviment dels nostres soldats en diferents direccions del front. En aquest moment, com a part de les accions actives des de principis de setembre, ja s'han alliberat prop de 2.000 quilòmetres del nostre territori", ha afirmat Zelenski en el discurs diari que adreça a la nació.

En aquest sentit, el mandatari ucraïnès ha agraït als soldats que han participat en la recuperació del territori a la regió de Khàrkiv, a l'est d'Ucraïna.

"Estic agraït amb tots els nostres defensors, els quals durant aquestes setmanes han fet que l'enfocament del que principalment necessitem, la nostra victòria, sigui encara més tangible!", ha expressat el dirigent del país.

Segons Zelenski, les forces armades de Rússia han pres una "bona decisió" en fugir. "L'Exèrcit rus està donant el millor de si mateix, mostrant l'esquena. I, al final, és una bona decisió per a ells fugir. No hi haurà lloc per als ocupants a Ucraïna", ha asseverat.

No obstant això, ha insistit que, si els soldats russos "tenen por de tornar a Rússia", des de Kíiv garantiran "que tots els detinguts siguin tractats d'acord amb les Convencions de Ginebra".

Durant la tarda de dissabte, el Ministeri de Defensa de Rússia va informar del "redesplegament" de les tropes que estaven fins ara a les localitats de Balaklia i d'Izíum.

El portaveu oficial del Ministeri, el tinent general Ígor Konaixénkov, ha explicat que es tracta d'una iniciativa per reforçar la regió de Donetsk, segons recull l'agència de notícies russa TASS.

"S'ha pres la decisió de reagrupar les tropes russes destinades a les regions de Balaklia i Izíum per millorar les accions en direcció a Donetsk i així assolir els objectius declarats de l'operació militar especial per alliberar el Donbass", ha apuntat Konaixénkov, citat per TASS.