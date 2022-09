Flors en homenatge a Isabel II a Londres @ep

La Reina ha deixat un intrigant secret a Sydney: una carta segellada, escrita personalment per la seva majestat el 1986, que no es podrà obrir fins d'aquí a 63 anys . La nota escrita a mà va ser escrita per Sa Majestat fa més de 30 anys i està dirigida a l'alcalde, per a la gent de Sydney.

Es troba a l'edifici Queen Victòria de la ciutat i el seu contingut mai no ha estat revelat. La Monarca va escriure la nota històrica després que l'antic mercat fos restaurat el novembre del 1986, cosa que significa que molts visitants de l'edifici mai no la llegiran.

El seu contingut s'ha mantingut en secret tots aquests anys , fins i tot el seu personal no sap què conté i està dirigit al "Just i Honorable Senyor Alcalde de Sydney, Austràlia".

Les instruccions per a la nota diuen: "Saluts. En un dia adequat per ser seleccionat per vostè l'any 2085 dC, si us plau obriu aquest sobre i transmeteu als ciutadans de SYDNEY el meu missatge per a ells".

L'edifici QVB, ara un centre comercial, es va inaugurar el 1898 i va rebre el seu nom en honor al Jubileu de Diamant de la Reina Victòria.

Actualment, el monarca britànic continua sent el cap d'estat d'Austràlia, i el rei Carles III hereta el càrrec després de la mort de la seva mare.

En un referèndum del 1999, els australians van votar a favor de continuar sent una monarquia, i Sa Majestat va visitar el país 16 vegades durant els seus 70 anys al tron.

Com a monarca constitucional, el rei Carles no participa en els assumptes governamentals quotidians del govern australià, però té un paper cerimonial i simbòlic.