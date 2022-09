El príncep Harry , també Duc de Sussex, ha emès un comunicat per homenatjar la seva àvia, la reina Isabel II.

El duc de Sussex va dir que la seva família pot "somriure" sabent que el difunt monarca està "al costat de pau" amb el príncep Felip , que va morir als 99 anys l'any passat. "Ja et trobem a faltar, no només nosaltres, sinó tothom", va escriure.

Harry va recordar amb afecte les 'primeres trobades' que va tenir amb la Reina, des dels primers records de la seva infància fins al moment en què ella va conèixer la seva "estimada esposa" i va abraçar els seus besnéts.

A continuació, podeu llegir el comunicat:

En celebrar la vida de la meva àvia, Sa Majestat la Reina, i en plorar la seva pèrdua, tots recordem la brúixola que va ser per a tants en el seu compromís amb el servei i el deure. Va ser admirada i respectada a tot el món. La seva gràcia i dignitat indestructibles es van mantenir fidels al llarg de la seva vida i ara el seu llegat etern. Fem-nos ressò de les paraules que va pronunciar després de la mort del seu marit, el príncep Felip , paraules que ara ens poden brindar consol a tots nosaltres: “La vida, per descomptat, consisteix en comiats finals, així com en primeres trobades”.



Àvia, si bé aquest comiat final ens porta una gran tristesa, estaré eternament agraïda per totes les nostres primeres trobades, des dels meus primers records de la infància amb tu, fins a conèixer-te per primera vegada com el meu Comandant en Cap, fins al primer moment en què et vaig presentar a la meva estimada esposa i vas abraçar als teus estimats besnéts. Estima aquests moments compartits amb tu i els molts altres moments especials. Ja se't troba a faltar molt, no només nosaltres, sinó tothom. I pel que fa a les primeres reunions, ara honrem el meu pare en el seu nou paper com a rei Carles III.



Gràcies pel vostre compromís de servei.

Gràcies pels vostres bons consells.

Gràcies pel teu somriure contagiós.

Nosaltres també somriem en saber que tu i l'avi estan reunits ara, i tots dos junts en pau.