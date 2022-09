Vladimir Putin, el president rus / @EP

Regidors de tres ciutats de Rússia, Moscou, Sant Petersburg i Kolpino , han signat una declaració pública per exigir la renúncia del president rus Vladimir Putin. Al document apareixen com a mínim la signatura de 85 regidors, als quals segueixen sumant-se altres regidors.

"Nosaltres, els diputats municipals de Rússia, creiem que les accions del president Vladimir Putin fan malbé el futur de Rússia i els seus ciutadans. Exigim la renúncia de Vladimir Putin al càrrec de President de la Federació Russa!", exigeix la petició, que es pot signar per Internet.

Aquesta declaració pública se suma a la petició que va fer la setmana passada la junta del districte de Lomonosovsky a Moscou, que van exigir la renúncia del màxim mandatari rus. També ho van fer els diputats del districte de Smolny, a Sant Petersburg. En aquesta ocasió, van demanar a la Duma Estatal de la Federació Russa, és a dir, la cambra baixa del Parlament rus, que presentessin càrrecs contra Putin per traïció per la guerra a Ucraïna, amb l'objectiu de destituir-lo del càrrec. L'únic que van obtenir va ser un expedient contra ells per " desacreditar " l'exèrcit rus.

Mancarà veure com es desenvolupa l'assumpte.