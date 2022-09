Pechorin. Foto: Twitter (@WhereIsRussia)

Ivan Pechorin, director gerent de la Corporació de Desenvolupament de l'Àrtic i l'Orient Llunyà de Rússia, és l'últim alt càrrec de l'administració Putin que mor en estranyes circumstàncies després d'haver caigut per la borda d'un vaixell mentre navegava davant de la costa del Pacífic, segons han informat diversos mitjans de comunicació russos. El seu cos va ser trobat un dia després.



"La mort d'Ivan és una pèrdua irreparable per a amics i col·legues, una gran pèrdua per a la corporació”, diu en un comunicat de la corporació en què treballava.

UNA LLISTA LLARGA

La mort de Pechorin és un més en una llarga llista on també hi ha noms com ek de Ravil Maganov (president de la petroliera Lukoil), Leonid Shulman (cap de transport de Gazprom Invest), Alexander Tyulakov (un altre càrrec de Gazprom), Sergey Protosenya i Iuri Voronov (executius de Novatek) i Yevgeny Palant (multimillonario vinculat a empreses de telefonia).