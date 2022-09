Fèretre de la Reina entrant a St. Giles

Milers de britànics fan cua per veure el taüt de la Reina, i una dona ha aconseguit capgirar set vegades. El taüt d'Isabel II va sortir de Balmoral diumenge per al seu darrer viatge i reposarà a la Catedral Saint Giles de la ciutat durant 24 hores abans de ser traslladat a Londres dimarts a la nit.

Enormes multituds de persones han fet cua, i els assistents que esperen veure la Reina al funeral a Westminster s'espera que enfrontin una espera de 30 hores. A Escòcia, Elizabeth Sabey va ser entrevistada a BBC News abans del seu vuitè intent de veure el taüt, i va passar tantes vegades que van deixar de donar-li canelleres.

L'evangelista i missionera de 43 anys va viatjar des de l'illa de Lewis i va començar a fer fila ahir a les 17.00. A les 6.30 d'aquest matí, Elizabeth ja havia passat cinc vegades, ia les 9.15 havia fet dos viatges més d'anada i tornada.

Quan se li va preguntar què l'atreia una vegada i una altra a fer la cua, li va dir a BBC News: " És bonic quan entres a la Catedral, és l'atmosfera, la presència, definitivament hi ha alguna cosa diví allà. Va més enllà de les paraules i em sento profundament commoguda cada vegada que ho passo.No m'ho perdria així que cada vegada que torno una vegada i una altra.La reina Isabel II va ser tan notable, insubstituïble, i volia presentar-li els meus respectes, però va ser més que això. experiència que simplement no volia perdre'm. Cada vegada que he tornat, ha estat tan bonic”.

Elizabeth, que planejava visitar el taüt encara més vegades, va estar acompanyada pel seu fidel gos de joguina, Wilson, i va dir que havia format una "petita família" entre les cues. Això la va ajudar a mantenir-se desperta a la fila en constant moviment, ja que altres persones la despertarien quan comencés a quedar-se adormida durant la llarga espera.

La dona va anar parlant amb persones que eren a la cua darrere seu i fent-se amiga, aconseguint que li guardessin un lloc per poder tornar a entrar quan sortís. Tot i això, va acabar entrant tantes vegades que els guàrdies de seguretat la van acabar reconeixent, negant-se a lliurar-li més obsequis per acudir.