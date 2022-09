La Policia Nacional ucraïnesa a la regió de Khàrkiv ha denunciat aquest dimarts a última hora que les tropes russes haurien organitzat "camps de tortura" a la ciutat de Balaklia després que Ucraïna hagi recuperat la localitat en els últims dies a causa de la seva contraofensiva al est del país.

Volodimir Zelenski, president d'Ucraïna



Així ho ha expressat el cap del Departament d'Investigació de la Policia Nacional ucraïnesa a Khàrkiv, Sergei Bolvinov, en un comunicat, en què ha assenyalat l'evidència que l'Exèrcit rus hauria utilitzat els soterranis d'alguns edificis com a presó i com a lloc on torturar certs vilatans.



“Durant l'ocupació, els russos sempre van mantenir captives almenys a 40 persones, alimentant-les dues vegades al dia i sense res més. Estaven buscant a través de col·laboradors locals aquells que van servir o tenien familiars en els serveis secrets ucraïnesos”, ha detallat Bolvinov .



Així mateix, els militars russos haurien estat buscant persones que haurien ajudat l'Exèrcit ucraïnès al front, segons el cap del Departament d'Investigació de la Policia ucraïnesa a Khàrkiv.



"En el cas que deixessin sortir molta gent i no n'hi hagués cap de nova, agafaven la gent al carrer a prop de l'estació de Policia. Un home va estar a 'presó' durant 46 dies perquè les tropes russes van trobar una foto de la seva germà amb un uniforme militar ucraïnès", ha afegit Bolvinov, detallant que la tortura amb electricitat era una de les més "suaus" que portaven a terme els militars russos.



En aquest sentit, agents de la Policia ucraïnesa han assegurat que l'Exèrcit rus a Balaklia va disparar contra ciutadans des dels llocs de control durant el seu últim dia a la ciutat, abans que les tropes ucraïneses recuperessin el control de part de Khàrkiv.



"Encara s'estan aclarint tots els detalls de la contesa. Aquest dimarts, juntament amb periodistes de tot el món i membres de la Policia Nacional, estem cobrint la tragèdia de Balaklia, perquè el món sencer hauria de saber quina mena d'inhumans són aquests racistes" , ha conclòs Bolvinov.