Hitler i la Reina Isabel II - ep

La televisió estatal iraniana ha despertat la ira dels britànics i especialment, dels mitjans de comunicació, en comparar la reina Isabel II amb Adolf Hitler i les seves atrocitats. En un programa de debat es va afirmar que la Reina és "una de les criminals més grans en la història de la humanitat" i que el seu llegat està "ple de crim, abominació i immundícia".

Si bé els líders de tot el món han ofert els seus condols per la mort de la Reina, inclòs Vladimir Putin, no hi ha hagut una declaració oficial de l'Iran. El Ministeri de Relacions Exteriors del país no s'ha pronunciat sobre la mort o l'accés al tron del rei Carles II.

Però hi ha hagut comentaris ofensius als canals de televisió vinculats al govern sobre el llegat de la Reina. "Potser, a la llum dels seus 70 anys al tron, hauria de ser inclosa a la mateixa llista que Hitler", va dir Foad Izadi, de la Universitat de Teheran, a la xarxa del Canal 1 d'Iran.

"Des de certa perspectiva, hauríem d'estar tristos que aquesta persona morís perquè va morir sense ser jutjada, sense ser castigada i sense pagar pels seus crims", va prosseguir

En una transmissió en anglès a la cadena governamental PressTV, va afegir: "La Reina és una famosa imperialista, colonialista, criminal de guerra, l'agressió de l'exèrcit britànic a tot el món es realitza sota el seu nom".

"Les forces armades britàniques són les forces armades de la Reina. Així que és part d'un grapat de persones que s'han involucrat en tantes atrocitats al segle passat: Hitler, per exemple, alguns presidents nord-americans i la reina Isabel, que va supervisar el fi de l'imperi britànic", va continuar Izadi. " La quantitat de persones que han estat assassinades puja a milions i la Reina n'és responsable. No es va fer justícia amb un dels individus més viciosos de l'últim segle ", va denunciar.

Els col·laboradors la van culpar que l'Iran no tingui sobirania sobre Bahrain i de la repressió mortal dels manifestants contra el règim iranià el 2009.