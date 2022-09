Cotxe bombardejat a Narorno Karabaj @ep

Una nova guerra amenaça a les portes dEuropa. Els governs d' Armènia i l' Azerbaidjan han intercanviat acusacions aquest dimecres al voltant dels nous enfrontaments registrats durant les últimes hores a la frontera, després de la mort de prop de cent militars en combats durant la jornada de dimarts.



El Ministeri de Defensa armeni ha indicat en un comunicat que " durant la nit del 13 al 14 de setembre, la situació a la frontera entre Armènia i Azerbaidjan ha continuat sent tensa ", abans d'acusar Bakú de "usar drones d'atac en direcció" a Jermuk". "Tot i que no s'han registrat incidents significatius en altres direccions de l'agressió desencadenada el dia anterior, des de les 8.00 hores (hora local) l'enemic ha reprès les operacions preofensives utilitzant artilleria, morters i armes de llarg calibre, en particular en les direccions de Jermuk i Verin Shorzha", ha detallat.



En aquest sentit, ha assegurat que les Forces Armades armènies han portat a terme "accions adequades de resposta" i ha afegit que les tropes del país "continuen duent a terme la totalitat de les accions de combat fixades". "Malgrat la clara resposta de la comunitat internacional a la situació, la cúpula militar i política de l'Azerbaidjan continua amb les accions agressives contra el territori sobirà d'Armènia, atacant infraestructures militars i civils", ha denunciat.



Per això, ha posat èmfasi que " la total responsabilitat de la situació actual i els posteriors esdeveniments recauen sobre la cúpula militar i política de l'Azerbaidjan ", que per la seva banda ha acusat Erevan de la situació.



Per la seva banda, el Ministeri de Defensa azerbaidjanès ha denunciat que durant les últimes hores "les Forces Armades han tornat a violar l'acord d'alto el foc i disparat contra unitats de l'Exèrcit d'Azerbaidjan a les direccions a les regions de Kalbajar i Lachín". "Les unitats de l'Exèrcit àzeri estacionades en aquestes direccions estan adoptant les mesures de resposta adequades. Les posicions de l'Exèrcit d'Azerbaidjan pateixen trets periòdics. S'estan adoptant les mesures de resposta necessàries", ha dit.



Armènia i Azerbaidjan van protagonitzar un enfrontament el 2020 per aconseguir el control de Nagorno Karabakh , un territori amb població majoritàriament armènia que és focus de conflicte des que decidís separar-se el 1988 de la regió d'Azerbaidjan integrada a la Unió Soviètica.



Les hostilitats entre tots dos països es van prolongar durant sis setmanes i van deixar milers de morts. Finalment van cessar quan els dos països van assolir un acord sobre l'alto el foc amb la mediació de Rússia, pel qual es permetia que les forces de pau russes s'establissin a Nagorno Karabakh per un període de cinc anys.