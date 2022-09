Catalunyapress zelenskiind

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, s'ha vist involucrat aquest dijous 15 de setembre a primera hora en un accident de trànsit a Kíev quan tornava de la ciutat d'Izium , encara que ha sortit il · lès .



Així ho ha confirmat el portaveu del mandatari ucraïnès, Sergei Nikiforov, que ha detallat en un comunicat a Facebook que un vehicle s'ha estavellat contra el comboi presidencial.



Segons Nikiforov, els metges que acompanyaven el president ucraïnès van brindar ajuda d'emergència al conductor de l'automòbil per després ser traslladat a un hospital en ambulància. "El president va ser examinat per un metge, no es van trobar lesions greus", diu la missiva. La policia ucraïnesa s'està encarregant d'investigar les circumstàncies de l'accident, segons ha explicat el portaveu de la Presidència.

Zelenski havia viatjat durant la jornada de dimecres a la localitat d'Izium, situada a la regió de Khàrkiv i "alliberada" recentment de les tropes russes, on ha assistit a la cerimònia oficial d'hissat de bandera.