Linterior de la capella ardent. Foto: David Ramos / PA Wire



La capella ardent d'Isabel II al palau de Westminster, a Londres, va obrir les portes a les 5 de la tarda (hora britànica) de dimecres 14 de setembre , perquè la ciutadania britànica s'acosti a acomiadar-se de la monarca, morta el passat dijous 8 als 96 anys i després de 70 de regnat.

Segons ha explicat el Ministeri de Cultura, Mitjans de Comunicació i Esport britànic, instants previs a l'obertura de portes les cues superaven els 4,5 quilòmetres de longitud, situant-se el final de la fila superat el pont de Londres.

Per això, les autoritats han elaborat una guia de recomanacions per a aquells que es vulguin acostar al palau de Westminster, i ha habilitat una emissió a YouTube on brinda informació bàsica sobre la distància de les cues i els punts de referència més pròxims.



La capella ardent estarà oberta fins dilluns, quan les restes mortals de la monarca seran traslladades a primera hora del matí a l'abadia de Westminster , on se celebrarà el funeral d'Estat.

A l'últim acte en homenatge a la monarca hi assistiran membres de les cases reials de tot el món, entre ells els Reis Felip i Letizia, i també presidents i caps d'Estat com el nord-americà Joe Biden, el francès Emmanuel Macron o el turc Recep Tayyip Erdogan.