Guàrdia real caient a terra - BBC

El funeral de la reina Isabel II és una gran producció on tot està calculat al mil·límetre. Tot menys el que no es pot preveure, com el factor humà, una cosa que no podia entrar dins dels plans de la monarca per més que portés dècades planejant el seu funeral.

Aquest dimecres un guàrdia reial es va desplomar en directe mentre custodiava el fèretre d'Isabel II al Palau de Westminster, provocant que la BBC hagués d'interrompre l'emissió durant uns quants minuts.

Aquí podeu veure les imatges: