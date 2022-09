Borrell, en una compareixença pública. Foto: Europa Press

L'Alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Josep Borrell, ha cridat la ciutadania europea a "resistir" davant l'augment dels preus de l'energia i els aliments , que ha considerat conseqüències de la guerra d'Ucraïna. "És una cosa que porta temps però el que ens juguem és molt important", ha subratllat en una entrevista a La Vanguardia, en què ha insistit que cal explicar bé les raons per fer-ho.

Així, ha celebrat que el desenvolupament dels fets a Ucraïna "dóna la raó i justifica l'estratègia" europea, de la qual ha destacat el suport militar, les sancions de l'economia russa i l'ús de la diplomàcia per "aïllar Rússia".

Ha advocat per acabar "bé la guerra perquè després es pugui construir la pau", cosa que al seu parer implica facilitar a Ucraïna les millors condicions per a la negociació. "Necessiten alguna cosa més que aplaudiments, el que necessiten és que els seguim ajudant", ha assegurat en referència a la població d'Ucraïna, i s'ha mostrat confiat que la Unió Europea actuarà amb unanimitat encara que hi hagi canvis polítics als estats.

Borrell ha lamentat que l'avenç militar ucraïnès es tradueixi en un empitjorament dels atacs russos, i ha recordat que les guerres són impredictibles. "No tirem les campanes al vol", ha demanat.

Preguntat per la resposta europea als preus de l'energia, ha defensat que "fins i tot els que diuen que cal deixar que el mercat funcioni han hagut d'admetre que està produint una distorsió social que no és assumible".