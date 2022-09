Búnquer preparat per a l'apocalipsi - Oppidum

Una empresa està fabricant búnquers a prova d' Apocalipsi que són prou forts "per a totes les amenaces superficials" i es comercialitzen per a les persones " més poderoses " del món.

Trenta anys després del final de la Guerra Freda, una nova amenaça plana sobre nosaltres amb la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, la qual cosa augmenta les tensions entre les potències mundials enmig d'una nova carrera armamentista.

Ara que el món sembla un lloc menys segur per a tots, una empresa ara espera proporcionar a les persones riques búnquers per protegir-los.

Oppidum, un fabricant d'espais habitables subterranis fortificats, ha presentat ara els búnquers L'Heritage que, segons afirmen, poden brindar a les persones esplendor i un estil de vida luxós malgrat l'amenaça imminent de desastre per al món.



Però no són barats: els més barats costen 10 milions de dòlars, mentre que el model L'Heritage ronda els 100 milions de dòlars, encara que no hi ha límit, ja que només depèn dels gustos individuals.

Dissenyats per l'arquitecte francès Marc Prigent , els nous búnquers s'han fet per a aquests " temps sense precedents" , diu la companyia.

Tot i que els búnquers no són una part inusual de les mansions de luxe, el que és diferent en aquest cas és que prometen brindar una experiència casolana completa, amb 10.000 metres quadrats d'espai.

El propietari pot arribar a la plataforma per a helicòpters de casa seva i després baixar 15 metres cap a on, a través d'un garatge, entra al seu búnquer segur que conté tots els luxes que un multimilionari desitjaria. Hi ha espai per a galeries d'art, dormitoris i fins i tot un jardí interior.

Jardí interior del Búnquer - Oppidum



Per a qualsevol que es pregunti sobre les característiques de seguretat, comença amb portes fortificades a prova d'explosions controlades per biometria que escanegen la cara, els ulls, els palmells de les mans i les empremtes dactilars per permetre l'entrada només als que tenen permís.

Estan construïts segons els nivells balístics estàndard de l'OTAN utilitzant el formigó d'alta densitat amb la mateixa textura que els de les centrals nuclears.

Saló del búnquer - Oppidum

Són llocs de serenitat i seguretat absoluta per als propietaris i les seves famílies. Tenim el privilegi d'oferir als nostres clients els més alts nivells de servei, creant bells llocs que els protegiran a ells i al seu llegat per a les properes generacions ”, diu Jakub Zamrazil, fundador i CEO d'Oppidum, en un comunicat.”Tenim una visió optimista del món i creiem fermament en el potencial de la humanitat per desenvolupar un gran futur per a si mateixa. Alhora, no tots els esdeveniments són previsibles o prevenibles, i és prudent estar preparat per trampejar la tempesta quan sigui necessari", afegeix.

"En un món incert, Oppidum brinda un nivell de certesa. És un lloc de fortalesa que li permet preservar i protegir el que més importa quan sigui necessari. Després pot aventurar-se al món amb la tranquil·litat que prové de saber que la seva família està protegida, passi el que passi”, conclou el CEO de l'empresa.