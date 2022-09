El Govern portarà a Barcelona amb tren 600 tones de blat de moro des de la frontera ucraïnesa | @ep

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha carregat 600 tones de blat de moro a la frontera d' Ucraïna , i es prepara per iniciar el transport amb tren a Barcelona .

Els 25 contenidors de 40 peus de Renfe Mercaderies arribaran abans de finals de setembre a la terminal de Barcelona Can Tunis , després de recórrer uns 2.400 quilòmetres, informa el Govern en un comunicat aquest dissabte.

El tren amb els contenidors adaptats per transportar el cereal va arribar a la frontera d'Ucraïna la primera setmana de setembre, però la situació allà ha obligat a fer la càrrega el 15 de setembre, un procés que va acabar divendres al migdia.

Arran de la guerra a Ucraïna , "es requereix un gran esforç de coordinació" entre els diferents actors que participen en el procés , sent el punt més complex la càrrega de cereal als contenidors a la terminal de Chelm , que no està especialitzada en transport de gra.

Per augmentar la capacitat de càrrega de gra, davant la manca de contenidors ferroviaris especials per a cereal al mercat, s'han utilitzat contenidors marítims amb grans bosses especials per al transport del blat de moro.