El sobirà britànic, en una imatge recent. Foto: PA Wire / DPA

La mort d'un ésser estimat fa que la nostra vida canviï, però si el teu nom és Carles i la teva mare era la reina de Gran Bretanya, el gir arriba a unes dimensions siderals . Si ha estat, més o menys, en un segon pla, sempre després de la imponent figura d' Isabel II , el nou monarca fa una setmana llarga que acapara titulars després de la seva proclamació i les seves compareixences i els seus gestos s'estan analitzant al mil·límetre.

Serving the Royals: Inside the Firm, un documental d'Amazon Prime, va treure a la llum algunes de les exigències del príncep de Gal·les. De fet, alguns dels treballadors al servei de la família reial britànica s'hi van referir com a spoiled prince (príncep mimat), perquè "s'ho feien tot".

Així, Carlos, segons Paul Burrell (majordom d'Isabel II), demana que el seu pijama es planxi cada matí, igual que els cordons de les sabates . A més, el tap de la banyera ha d'estar en una posició molt concreta i també és molt meticulós i exigent amb la temperatura de l'aigua: tèbia, no calenta. Encara a la cambra de bany, Carlos indica als seus assistents que posin "una polzada (gairebé tres centímetres) de pasta de dents al seu raspall cada matí".

Foto: Twitter (@TheRoyalFamily)

Un cop ha acabat la seva higiene, Carlos esmorza, com el més comú dels mortals. " Pa casolà, un bol de fruita fresca i sucs de fruites" és la seva habitual i equilibrada elecció, segons va explicar el xef Graham Newbould, que solia treballar per a la família reial britànica. Quan consumeix formatge i galetes també vol que s'escalfin a una temperatura determinada.

A més, quan canvia de residència (sigui per un temps més o menys curt) Carlos suposadament envia una camioneta amb les seves pertinences, com el llit, els mobles i alguns dels seus quadres favorits, va explicar Tina Brown a The Palace Papers .

Altres informacions periodístiques van fins i tot més enllà i indiquen que fins i tot porta el seu seient de vàter i paper higiènic Kleenex Velvet.

Carles, acompanyat de Camil·la, reina consort. Foto: Twitter (@TheRoyalFamily)

Caldrà esperar per coronar-los per veure si el nou monarca segueix protagonitzant escenes que resultin curioses o sorprenents, encara que abans arribaran altres compareixences públiques, com l'enterrament de la reina Isabel II, previst per dilluns que ve 19 de setembre.