Els Reis van a acomiadar-se de la reina Isabel II | Huffpost

Els Reis ha visitat aquesta tarda la capella ardent de la difunta monarca britànica Isabel II instal·lada a Westminster Hall, l'edifici més antic de la seu del Parlament , per donar-li el seu darrer adéu.

Felip VI i la Reina Letizia, tots dos de dol rigorós, van romandre poc més d'un minut a l'interior de la sala on hi ha el taüt de l'antiga monarca. Tots dos van inclinar el seu cap en senyal de respecte i Don Felipe es va senyar. Amb ells va acudir el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares.

Per la capella ardent ja han passat alguns dels mandataris i líders que van acudir al funeral de la difunta monarca, com el president del Brasil, Jair Bolsonaro, o la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el del Consell Europeu, Charles Michel.

També ho han fet ja centenars de milers de ciutadans. Les autoritats britàniques ja han advertit que les pròximes hores es tancarà la cola, on les hores d'espera superen les deu, ja que la capella ardent finalitzarà a les 6.00 hores.

Els Reis han arribat a primera hora de la tarda a Londres en un vol de la Força Aèria Espanyola acompanyats de la Reina Sofia i Albares.

Don Felipe i Doña Letizia es van dirigir a la residència de l' ambaixador espanyol al Regne Unit, José Pascual Marco, d' on s'allotjaran aquesta nit. Aquí, han saludat en arribar a un grup d'espanyols que les esperaven.

Per la seva banda, la Reina Sofia s'ha dirigit a un hotel de Londres on s'allotjarà i on coincidirà amb el rei Joan Carles, que ha viatjat des d' Abu Dhabi de manera privada. Des de Zarzuela no s'ha indicat si tots dos tenen previst anar a la capella ardent.

Don Felip i Doña Letizia , juntament amb el Rei emèrit i la Reina Sofia , participaran aquesta tarda a la recepció que oferirà Carles III al palau de Buckingham a caps d'Estat i alts dignataris que van acudir al funeral, entre ells el president nord-americà, Joe Biden.

Demà, els quarts assistiran al funeral de què va ser monarca durant quatre dècades a l' Abadia de Westminster, si bé per protocol no s'espera que estiguin asseguts junts. El Rei , com a cap d' Estat , juntament amb Doña Letizia, estaran ubicats a les primeres files, mentre que Don Juan Carlos i Doña Sofía no tindran un lloc tan destacat.

Casa Real ha deixat clar que no té res a veure amb l'organització de l'esdeveniment i el protocol del mateix, que competeixen a les autoritats britàniques. Per part seva, el Govern ha recalcat que la delegació espanyola l'encapçala Felip VI, com a cap d' Estat , mentre que el Rei emèrit acudeix per una invitació personal i no representa l' Estat .