Don Juan Carlos i Doña Sofía arriben junts a la recepció al Palau de Buckingham | Telecinc

Joan Carles i Sofia han arribat junts per assistir a la recepció que ofereix el rei Carles III d'Anglaterra al Palau de Buckingham als centenars de mandataris i dignataris que assistiran al funeral d' Isabel II aquest dilluns.

El Rei emèrit ha arribat caminant amb dificultat servint-se d'un bastó i recolzat en un ajudant, mentre que Sofia caminava al seu costat.

Tots dos no havien estat vistos en públic junts des que Joan Carles es va traslladar a Unió dels Emirats Àrabs l'agost del 2020. Sofia no ha viatjat al país del Golf per veure l'antic monarca en aquest temps, com sí que han fet la infanta Elena i la infanta Sofia.

Don Juan Carlos i Doña Sofía han arribat per separat a Londres . L?emèrit ho ha fet pels seus propis mitjans mentre que la seva dona ha arribat a bord d?un avió de la Força Aèria espanyola juntament amb Felip VI i la Reina Letizia.

Tots dos s'allotjaran al mateix hotel durant la seva estada a Londres , segons ha informat Casa Real , que ha precisat que s'ha fet així per "raons de caràcter logístic i organitzatiu".