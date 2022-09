Processó cap al Castell de Winsor @ep

El fèretre d'Isabel II ha arribat a Windsor, on es dirigeix en processó cap al Palau de Windsor , on serà enterrada al costat dels seus antecessors, grans reis d'Anglaterra com Jorge III, Jorge IV, Guillem IV, Carles I, Enric VI i Jorge V.

Al següent vídeo podeu seguir en directe el darrer viatge d'Isabel II: