El president de l'Iran, Ebrahim Raisi , ha afirmat que "hi ha alguns signes que l'Holocaust va tenir lloc", si bé ha demanat que hi hagi investigacions per part d'"investigadors i historiadors".



"Els esdeveniments històrics han de ser investigats per investigadors i historiadors. Hi ha alguns signes que va tenir lloc, així que cal permetre que sigui investigat", ha explicat en una entrevista concedida a la cadena de televisió nord-americana CBS.



En resposta, el primer ministre d'Israel, Yair Lapid, ha publicat diverses fotografies de l'Holocaust al seu compte a la xarxa social Twitter amb el text "alguns signes".



El president de Yad Vashem, Dani Dayan, ha subratllat que les paraules de Raisi "són inversemblants, delirants, perilloses i condemnables", tal com ha recollit el diari israelià 'Haaretz'.



"Eslògans antisemites com aquest no s'han de dir i, si es diuen, han de ser enfrontats amb una paret de fets i testimonis per part de persones morals de tot arreu per no permetre una negació o distorsió de la Història", ha defensat.



Raisi ha rebutjat pronunciar-se sobre el dret d'Israel a existir i ha posat èmfasi que "el poble de Palestina és la realitat". "És el dret del poble palestí que es va veure forçat a abandonar casa seva i la seva pàtria. Els Estats Units recolzen aquest règim fals perquè arreli i s'hi estableixi", ha dit.



Alhora, s'ha pronunciat contra la decisió dels Emirats Àrabs Units (EAU), Bahrain, el Marroc i el Sudan d'establir llaços diplomàtics amb Israel i ha apuntat que "si es donen la mà amb el règim sionista, són còmplices dels seus crims". "Apunyalen per l'esquena la idea de Palestina", ha criticat.