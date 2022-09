La 'Muéca de Hierro' @wikipedia

Un propagandista rus va instar de manera sorprenent el president Vladimir Putin a causar destrucció al Regne Unit i convertir-lo en un "terreny erm marcià" amb un atac nuclear. Una destacada experta militar de la televisió russa, Olga Skabeyeva, anomenada com la ' Nina de ferro ' de Putin, ha afirmat aquest dilluns que el Kremlin hauria d'haver atacat la capital de Londres, durant el funeral d'estat de la reina Isabel II .

Aquesta afirmació es presenta com l'última amenaça esgarrifosa dels canals estatals de Putin, enmig dels continus revessos de les seves forces armades a Ucraïna.

Moscou també va culpar el Regne Unit per liderar l'acció occidental contra el Kremlin , tornant a amenaçar els britànics.

El comandant militar i membre de la Duma estatal, Andrey Gurulev, de 54 anys, va dir que les amenaces occidentals als referèndums planejats per unir-se a Rússia a les àrees envaïdes d'Ucraïna s'han de veure com una línia vermella. El general reservista, que és membre del comitè de defensa del parlament rus, va dir a la televisió estatal: “Si hi ha una amenaça real per al territori rus, tenim ple dret a utilitzar armes nuclears. No provocarà una guerra nuclear, perquè farem servir armes nuclears operatives, no estratègiques".