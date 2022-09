Putin, en una intervenció recent. Foto: Europa Press



El president de Rússia, Vladímir Putin , ha anunciat aquest dimecres 21 de setembre una "mobilització parcial" de la població en plena guerra a Ucraïna, on les forces russes han patit diverses garrotades en les últimes setmanes arran d'una sèrie de contraofensives de les tropes ucraïneses. El seu objectiu , assegura, és “alliberar el Donbàs” .

De la mateixa manera, ha explicat que les activitats relatives a aquesta mobilització arrencaran aquest mateix dia 21 i ha ressaltat que només els reservistes, principalment aquells amb experiència, seran cridats a files, segons ha informat l'agència russa de notícies TASS . Abans de ser enviats a les vostres unitats, rebran entrenament addicional.

REFERÈNDUMS



Així, ha signat un decret presentat pel Ministeri de Defensa rus amb l'objectiu de "protegir Rússia, la seva sobirania i integritat territorial" i ha posat èmfasi que els objectius de la invasió d'Ucraïna "continuen sense canvis". Putin ha argumentat que les autoritats russes "no tenen dret a deixar que la gent que viu a Ucraïna, a prop de la frontera, sigui destrossada per executors" i ha promès suport als referèndums anunciats per les autoritats proruses de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk , Lugansk i les regions de Jerson i Zaporiyia .

"Els parlaments de les repúbliques populars al Donbàs, així com les administracions militars i civils a Jerson i Zaporiyia han decidit celebrar referèndums sobre el futur d'aquests territoris i han vingut a nosaltres amb una petició de suport. Farem el possible per donar condicions de seguretat perquè se celebrin referèndums i la població expressi la seva voluntat", ha indicat.

D'altra banda, ha advertit aquells països que duen a terme "xantatge nuclear" que "el vent podria bufar en la seva direcció", alhora que ha denunciat que "l'objectiu d'Occident és debilitar, dividir i finalment destruir" Rússia . "Washington, Londres i Brussel·les estan empenyent directament Kíev perquè traslladi les operacions militars al nostre territori. Ja no amaguen que Rússia ha de ser derrotada per tots els mitjans al camp de batalla, seguit per la privació de tota sobirania política, econòmica i cultural", ha denunciat.