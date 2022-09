Un avió s'enlaira de l'aeroport de Moscou-Vnúkovo

Les aerolínies russes han deixat de vendre butlletes a homes russos de 18 a 65 anys tret que puguin proporcionar evidència d'aprovació per viatjar del Ministeri de Defensa, segóns ha informat AirLive.

Tots els vols des de Rússia a destins estrangers disponibles es van esgotar dimecres després que el president Vladimir Putin declarés una mobilització "parcial" dels 25 milions de reservistes del país.

Els vols des de Moscou a les capitals de Geòrgia, Turquia i Armènia, que no requereixen visats per als russos, per al 21 de setembre, no estaven disponibles minuts després de l'anunci de Putin, segons el principal lloc web de planificació de viatges de Rússia, aviasales.ru.

Al migdia, hora de Moscou, els vols directes de Moscou a Azerbaidjan, Kazakhstan, Uzbekistan i Kirguizistan també havien deixat d'aparèixer al lloc web.