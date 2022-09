Vladimir Putin @ep

El president de Rússia, Vladímir Putin , ha anunciat aquest dimecres una " mobilització parcial " de la població en plena guerra a Ucraïna, on les forces russes han patit diverses garrotades en les últimes setmanes arran d'una sèrie de contraofensives de les tropes ucraïneses.



El mandatari ha explicat que les activitats relatives a aquesta mobilització arrencaran aquest mateix dimecres i ha ressaltat que només els reservistes, principalment aquells amb experiència, seran cridats a files, segons ha informat l'agència russa de notícies TASS. Abans de ser enviats a les vostres unitats, rebran entrenament addicional.



Putin ha dirigit el seu discurs "a tots els ciutadans del país", "al poble de la gran pàtria, a tots els units per la gran Rússia històrica" i als "residents a les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk i les regions de Jerson i Zaporiyia i altres àrees alliberades del règim neonazi (en referència al Govern d'Ucraïna)".



" Parlarem de les mesures necessàries i urgents per protegir la sobirania, la seguretat i la integritat territorial de Rússia , de donar suport al desig i la voluntat dels nostres compatriotes de determinar el seu futur i de la política agressiva de part de les elits occidentals, que lluiten amb totes les forces per mantenir el seu domini", ha explicat.



Putin ha argumentat que les autoritats russes "no tenen dret a deixar que la gent que viu a Ucraïna, a prop de la frontera, sigui destrossada per executors" i ha promès suport als referèndums anunciats per les autoritats proruses de les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk , Lugansk i les regions de Jerson i Zaporiyia .



"Els parlaments de les repúbliques populars al Donbàs, així com les administracions militars i civils a Jerson i Zaporiyia han decidit celebrar referèndums sobre el futur d'aquests territoris i han vingut a nosaltres amb una petició de suport. Farem el possible per donar condicions de seguretat perquè se celebrin referèndums i la població expressi la seva voluntat", ha indicat.



"Donarem suport a la decisió sobre el seu futur, que serà adoptada per la majoria dels residents de les repúbliques populars de Donetsk i Lugansk --la independència dels quals va reconèixer dies abans d'iniciar el 24 de febrer l'ofensiva militar contra Rússia-- i les regions de Zaporiyia i Jerson", ha ressenyat.



"XANTATGE NUCLEAR"



D'altra banda, ha advertit aquells països que duen a terme "xantatge nuclear" contra Moscou que " el vent podria bufar en la seva direcció ", alhora que ha denunciat que "l'objectiu d'Occident és debilitar, dividir i finalment destruir" Rússia.



"No parlem únicament dels atacs amb artilleria contra la central nuclear de Zaporiyia, que són incitats per Occident i amenacen amb una catàstrofe nuclear, sinó també de les afirmacions d'alguns alts càrrecs dels principals països de l'OTAN sobre la possibilitat i allò acceptable que seria fer servir armes de destrucció massiva contra Rússia", ha plantejat.



" Vull recordar als que es permeten fer aquestes declaracions sobre Rússia que el nostre país també té diversos mitjans de destrucció i que alguns components són més moderns que aquells amb què compten els països de l'OTAN ", ha advertit. "Davant una amenaça a la integritat territorial del nostre país, per protegir Rússia i el nostre poble, farem servir tots els mitjans a la nostra disposició. No és un 'farol'. Ho repeteixo . Tots els mitjans a la nostra disposició", ha recalcat. El Kremlin deixa a l'aire el possible tancament de fronteres per als reservistes mobilitzats.



En aquest sentit, ha sostingut que els països occidentals "diuen obertament que el 1991 van ser capaços de dividir la Unió Soviètica i que ara ha arribat el moment a Rússia, que s'ha de dividir en moltes regions amb una hostilitat mortal entre elles". "Han estat traçant aquests plans des de fa molt de temps", ha advertit.



"Van animar bandes de terroristes internacionals al Caucas, van acostar a les nostres fronteres la infraestructura ofensiva de l'OTAN. Van convertir la russofòbia a la seva arma, incloses dècades de cultiu de l'odi a Rússia, principalment a Ucraïna", ha dit, abans d'argumentar que els ucraïnesos han estat convertits "en carn de canó" en "desfer aquesta guerra el 2014, usant les Forces Armades contra la població civil, organitzant un genocidi, un bloqueig i terror contra la gent que es va negar a reconèixer el poder que va sorgir en Ucraïna com a resultat d'un cop".



"Després que el règim de Kíev rebutgés públicament una resolució pacífica al problema al Donbàs i anunciés que volia fer-se amb armes nuclears, va quedar absolutament clar que, com havia passat dues vegades abans, era inevitable un atac a gran escala contra el Donbàs, cosa que inevitablement derivaria en un atac contra la Crimea russa i contra Rússia", ha explicat.



LLUITA CONTRA "NEONAZIS"



Putin ha defensat novament l'"operació militar preventiva", terme amb què s'ha referit a l'ordre d'invasió, i ha exalçat que "la República Popular de Lugansk ha estat gairebé totalment netejada de neonazis". "Els combats continuen a la República Popular de Donetsk, on durant vuit anys el règim d'ocupació de Kíev va crear una línia profundament esglaonada de fortificacions", ha detallat.



"Un assalt frontal hauria derivat en grans pèrdues, així que les nostres unitats i les unitats militars de les repúbliques del Donbàs actuen de forma sistemàtica, de forma competent, usant equipament, protegeixen el personal i alliberen la terra de Donetsk pas a pas, netejant ciutats i llogarets de neonazis i donen ajuda a gent que el règim de Kíev va convertir en ostatges, en escuts humans", ha assenyalat.



El president rus ha reconegut que a l'ofensiva hi participen militars, "formacions de voluntaris" i "persones de diferents nacionalitats, professions i edats" . Alhora, ha destacat que les forces russes presents a Ucraïna operen al llarg d'una línia de contacte de més de mil quilòmetres i ha afirmat que fan front "a tota la maquinària militar occidental", tal com ha recollit l'agència russa de notícies Interfax.



"Washington, Londres i Brussel·les estan empenyent directament Kíev perquè traslladi les operacions militars al nostre territori. Ja no amaguen que Rússia ha de ser derrotada per tots els mitjans al camp de batalla, seguit per la privació de tota sobirania política, econòmica i cultural", ha denunciat. En aquesta línia, ha acusat els països occidentals d'"intentar bloquejar i suprimir tots els centres independents i sobirans de desenvolupament per continuar imposant de forma crua la seva voluntat sobre altres països i pobles i imposar els seus pseudovalors".



L'anunci de Putin ha arribat en un discurs a primera hora del dia, després que les seves declaracions, previstes dimarts a la tarda, fossin ajornades diverses vegades per motius no especificats. El president del Comitè de Defensa de la Duma d'Estat, Andrei Kartapolov, va dir dimarts que les especulacions sobre una mobilització general estaven "absolutament injustificades".



Durant la jornada de dimarts, la Cambra Baixa del Parlament de Rússia havia aprovat una sèrie d'esmenes al Codi Penal per endurir les penes de presó per actes comesos en període de guerra, inclosa la rendició, la deserció i els saquejos. El projecte, que inclou els conceptes "mobilització", "llei marcial" i "període de guerra", anteriorment no esmentats al Codi Penal rus, serà revisat aquest dimecres pel Consell de la Federació --la Cambra Alta-- de cara a la seva aprovació i tramesa al president per a la seva ratificació.