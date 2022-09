Braç trencat - Wikipedia

Les cerques a Google de " com trencar-se un braç a casa " van augmentar a Rússia després que el president Vladimir Putin anunciés una mobilització parcial de la població per lluitar a Ucraïna, segons informa Newsweek.

El president rus va dir que el servei militar obligatori només s'aplicaria als reservistes i que el decret entrarà en vigència dimecres.

El ministre de Defensa, Sergei Shoigu, que va parlar després del discurs de Putin a la nació, va dir que ara es dirà a files 300.000 homes amb "experiència militar prèvia".

Poc després, les recerques a Google de "com es pot treure el pit als homes" o "com trencar-se un braç a casa" es disparessin a tota Rússia, cosa que fa pensar que alguns russos podrien prendre mesures extremes per evitar lluitar a Ucraïna.

Google Trends classifica els termes de cerca de zero a 100 durant un període de temps, on zero representa el punt de menor interès i 100 el de més interès.

Segons les dades de Trends dels últims set dies, no hi va haver cerques registrades de "com trencar-se un braç a casa" quan Putin va començar el discurs. Tot i això, dues hores després havia augmentat a 38 de 100 possibles, cosa que mostra un augment notable en les cerques d'aquesta frase.