Manifestants a Moscow, 21/09/22 - Twitter

Més de 200 persones han estat detingudes en almenys 20 ciutats de Rússia per suposadament participar en diferents protestes contra la mobilització de reservistes que el president de Rússia, Vladímir Putin, ha anunciat aquest dimecres. Entre els crits dels manifestants, s'ha pogut escoltar com multituds corejaven: "No a la guerra" o "No moriré per tu", en referencia al president de Rússia.

L'organització de defensa dels drets civils OVD-Info ja ha començat el seu propi recompte de les manifestacions i ha pogut confirmar almenys 44 arrests, si bé la xifra previsiblement augmentarà per les convocatòries d'aquesta mateixa tarda.

Comptes vinculats a l'oposició russa, entre els quals el del dirigent opositor Aleksei Navalni, han difós vídeos que suposadament mostren aquestes primeres protestes.

La Fiscalia de Moscou s'ha avançat a advertir que la participació en les manifestacions o la simple difusió de les convocatòries podria ser constitutiu d'un delicte, després de publicar-se a Internet les primeres crides.

El ministeri públic ha incidit que aquestes mobilitzacions no s'han coordinat amb les autoritats pertinents, que han de donar permís a qualsevol acció. Les autoritats no autoritzen cap concentració contrària a les directrius del Govern rus.