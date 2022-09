Exemplar de rinoceront africà amb la cria. - LINDSAY BALSAMO/WWF

Les poblacions de rinoceronts han augmentat en els últims anys, encara que tres exemplars moren de mitjana al dia abatuts per caçadors furtius, segons WWF que assenyala que només a Sud-àfrica els furtius van matar 451 exemplars el 2021, 57 més que l'any anterior, segons dades del Departament de Boscos, Pesca i Medi Ambient de Sud-àfrica.

Amb motiu del Dia Mundial del Rinoceront, WWF qualifica aquestes xifres d'"escandaloses" i atribueix aquest greu problema a les supersticions que vinculen la seva banya amb poders afrodisíacs i amb la cura de malalties com el càncer, cosa que alimenta el trànsit il·legal d'espècies com el rinoceront a qui porta a la vora de la seva extinció. De fet, estima que el preu de la banya de rinoceront duplica el de l'or o la cocaïna alhora que denuncia que les màfies del trànsit d'espècies actuen amb impunitat.

L'ONG assenyala que la pandèmia no va ser un impediment per als caçadors furtius que van aprofitar la falta de turistes i safaris per matar rinoceronts a les reserves naturals.

Així mateix, la caiguda d'ingressos per turisme, la principal font de finançament del país, fa témer pel futur d'aquestes espècies i que arribi al nivell de dues espècies asiàtiques en perill crític d'extinció, com és el cas del rinoceront de Java, que només en queden 60 exemplars i el rinoceront de Sumatra, menys de 80.

Amb motiu de l'efemèride, WWF demana lluitar contra el "incessant" trànsit de vida salvatge a través de l'enduriment de sancions i la persecució d'aquest crim a totes les rutes de comerç i mercats negres on es produeix.

Actualment, l'ONG estima que hi ha uns 18.000 rinoceronts blancs lliures a l'Àfrica, mentre que el 1900 n'hi havia un centenar. Igualment, el 1995, només hi havia 2.410 exemplars de rinoceront negre pel fet que el furtivisme va aniquilar el 98 per cent de la població en menys de tres dècades.

Tot i això, amb el treball de WWF, s'han recuperat 5.500 rinoceronts negres que viuen lliures a 12 països i s'han creat 13 noves poblacions en un territori segur equivalent a 250.000 camps de futbol.

A Àsia hi viuen 3.600 rinoceronts indis, mentre que el 1970 només hi havia 600 exemplars. En aquest sentit, el Nepal es posiciona com un país clau en la lluita contra el trànsit d'espècies. El 2005, amb prou feines comptava amb 405 rinoceronts indis. Tot i això, les últimes dades apunten que aquesta xifra ha pujat a 752, un centenar més (107) que les existents el 2015. Finalment, WWF veu aquests exemples com la constatació que la recuperació de les espècies amenaçades és possible.