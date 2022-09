L´excap del Govern d´Andorra Jaume Bartumeu considera urgent que el Principat comenci a reduir el seu endeutament per evitar arribar a una situació crítica equiparable a la de Grècia fa vuit anys, i per això proposa un pla d´amortització a deu anys que permeti rebaixar mig punt cada any de manera immediata.

L'excap de Govern Jaume Bartumeu a la presentació de l'estudi. - EUROPA PRESS

Aquesta és una de les principals conclusions que exposa a l'estudi ' Deute públic, preocupació pública. La problemàtica del deute andorrà ', publicat pel Centre d'Estudis i Investigació Socialdemòcrata (Ceres) i presentat en roda de premsa aquest dijous.

L'estudi compta amb la col·laboració de la consultoria Tracis, a més de les aportacions de dos exministres de finances com el liberal Ferran Mirapeix i el socialdemòcrata Pere López.

Bartumeu s'ha mostrat preocupat perquè l'increment del deute s'ha destinat a cobrir despeses i no a crear capital públic, i ha sostingut que augmentar les despeses públiques sense pensar que es financen amb deute i no amb la riquesa creada és “una temeritat perquè hipoteca les generacions futures.

Citant Mirapeix, ha recordat que els últims onze anys l'endeutament s'ha incrementat un 109% i la pressió fiscal ha passat del 17,9% a finals del 2009 al 25,5% al tancament del 2021.

Així, actualment l'endeutament de l'Estat andorrà és de 1.302 milions d'euros i Bartumeu considera que la situació no és sostenible si no es canvia la política financera.

DEUTE SOSTENIBLE



L'estudi recull que, en el context de pujada dels tipus d'interès, cada augment d'un punt en el cost de finançament del deute actual representaria en el futur una càrrega addicional de 13 milions d'euros anuals, l'equivalent al 0,46 % del PIB nacional.

" Per a un país gran és poc, però per a nosaltres és enorme perquè és més de la meitat de la inversió que hi ha al pressupost ", ha assegurat.

Per això, ha apuntat a dues condicions perquè el deute públic sigui sostenible: obtenir un superàvit primari als comptes públics i un cost de finançament del deute inferior a la taxa de creixement nominal del PIB.

En tots dos casos considera que s'està "lluny" d'aconseguir-ho i per això adverteix que cal moderar les visions més optimistes que defensa el Govern.

D'altra banda, l'estudi apunta la necessitat d'augmentar les inversions en aproximadament 25 milions anuals, però buscant la màxima rendibilitat econòmica i social en comptes de prioritzar la reducció d'impostos.

RACIONALITZAR LA DESPESA



Bartumeu ha insistit en la necessitat de racionalitzar la despesa pública, objectiu que assegura que en cap cas inclou acomiadaments, sinó evitar duplicitats.

L'estudi també apunta que cal millorar la "disciplina fiscal", no apujant els impostos sinó aconseguint que tothom que hagi de pagar, pagui.

I conclou que els canvis són urgents, perquè si no Andorra es trobarà cara a cara i de manera molt incòmoda amb els seus creditors --diu l'informe-- i podria arribar a una situació semblant a la de Grècia fa vuit anys, veient-se obligada a fer les reformes que “els governants ara no volen fer”.

La proposta de l'excap de Govern passa per començar a reduir el dèficit "no de cop", però sí amb un pla d'amortització a deu anys del deute acumulat, aconseguint rebaixar-lo mig punt cada any a partir del proper exercici pressupostari.

Finalment, ha reclamat que el seny i la responsabilitat d'Estat passin davant dels càlculs polítics.