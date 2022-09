Un home s'acomiada dels seus familiars a Iakutsk, Rússia @twitter

Els primers reservistes russos que seran enviats per força al capdavant com a part de la mobilització parcial de Vladimir Putin només van rebre quatre hores per fer les seves maletes, segons reporten diversos mitjans britànics. Desenes de milers més han intentat fugir del país, amb cues de cinc hores a les fronteres amb Finlàndia, Geòrgia i Mongòlia.

Als aeroports, els que tenien la sort de comprar un vol d'anada a l'estranger abans que s'esgotessin eren filtrats a cues sinistres per assegurar-se que no fossin elegibles per lluitar. Si fos així, se'ls bloquejaria la sortida encara que tinguessin butlletes i visats per a un altre país.

La mobilització parcial és l'últim senyal que la invasió de Putin no va segons el que s'ha planejat després de gairebé set mesos de lluita.

Un home que va poder sortir de Rússia va dir: " Tots els homes ara estan detinguts a l'aeroport de Sheremetyevo a Moscou, els treuen els seus documents. A tots se'ls pregunta si van servir a l'exèrcit i quan van comprar les seves butlletes. El següent és un interrogatori , o se'ls deixa anar en 15 o 20 minuts després d'una verificació exhaustiva dels documents”.

El preu de les butlletes d'avió es va disparar després de l'anunci, i els vols a Sèrbia es van esgotar del tot.

En un emotiu vídeo, s'han vist homes anomenats des d'un petit poble de Iakutsk mentre s'acomiadaven de les seves famílies entre llàgrimes abans de pujar a un autobús per rebre entrenament militar.